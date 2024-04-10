Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов
Нападающий «Жироны» Артем Довбик забил в этом сезоне чемпионата Испании 16 голов в 28 матчах.
Украинский голеадор может стать самым результативным игроком «Жироны» за один сезон чемпионата Испании и побить рекорд легенды клуба и своего нынешнего партнера Кристиана Стуани, который в сезоне 2017/18 забил за каталонцев 21 гол в Ла Лиге.
Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне, также сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.
👏 Históricos.— LALIGA (@LaLiga) April 9, 2024
⚽❤️ Dovbyk y @CristhianStuani son los únicos jugadores en la historia del @GironaFC que han superado los 15 goles en una misma temporada.#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/xlq0KTsv5U
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