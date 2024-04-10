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  4. Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Испания
10 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
2558
0

Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

10 апреля 2024, 19:01 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
2558
0
Довбик может побить рекорд легенды Жироны. Сколько еще нужно забить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Жироны» Артем Довбик забил в этом сезоне чемпионата Испании 16 голов в 28 матчах.

Украинский голеадор может стать самым результативным игроком «Жироны» за один сезон чемпионата Испании и побить рекорд легенды клуба и своего нынешнего партнера Кристиана Стуани, который в сезоне 2017/18 забил за каталонцев 21 гол в Ла Лиге.

Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне, также сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

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Кристиан Стуани Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Жирона рекорд
Источник Sport.ua
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