Диего СИМЕОНЕ: «Мы должны показать то, что нужно для игры в Лиге чемпионов»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Мы должны попытаться показать, что нужно для того, чтобы играть в этом соревновании. Это очень важная неделя, как в Лиге чемпионов, так и в Ла Лиге. Команда знает, насколько важно, чтобы каждый был на высоте, потому что все они нам понадобятся. Работая как команда, мы надеемся продвинуться вперед на этой важной неделе.

В последних играх у Антуана Гризманна была травма. Против «Интера» он сыграл, приложив большие усилия, и забил гол. Мы не выпустили его в старте против «Барселоны», но он вернулся в матче против «Вильярреала». Нам нужен Гризманн в его лучшей форме, без сомнения.

Я абсолютно верю в Альваро Морату. Я знаю, что он знает, как играть в этих матчах, и знает, что нужно команде, в частности, что нужно команде от него. Я уверен, что он внесет свой вклад в то, чего мы все хотим: гол».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.