В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов

УЕФА на официальном сайте объяснил, как команда с самым высоким клубным коэффициентом вне топ-10 рейтинга стран (а сейчас это «Шахтер») может сразу попасть в основной этап новой Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Если победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов квалифицируется в ЛЧ через свой чемпионат, то одно место достанется команде с самым высоким клубным коэффициентом за последние 5 лет. Таблица УЕФА показывает, что таким клубом сейчас является «Шахтер», который значительно опережает «Славию» Прага. Но команде Марино Пушича нужно выиграть УПЛ нынешнего сезона.

Первые 10 коэффициентов для всех клубов по ассоциациям 11—55:

«Шахтер» (Украина) - 63,000 (1-е место в национальном чемпионате)

«Славия» (Чехия) - 53,000 (1-е место)

«Базель» (Швейцария) - 52,000 (10-е место)

«Копенгаген» (Дания) - 51,500 (3-е место)

«Динамо» Загреб (Хорватия) - 50,000 (2-е место)

«Црвена Звезда» (Сербия) - 40,000 (1-е место)

«Олимпиакос» (Греция) - 38,000 (4-е место)

ПАОК (Греция) - 37,000 (1-е место)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) - 35,500 (1-е место)

«Ференцварош» (Венгрия) - 35,000 (1-е место)

Поэтому на сегодняшний день именно донецкий «Шахтер», как нынешний лидер украинской Премьер-лиги, занял бы место в групповом этапе Лиги чемпионов, если бы требовалось такое перебалансирование. У горняков самый высокий коэффициент среди всех клубов, которые сейчас являются лидерами в своих внутренних чемпионатах по ассоциациям 11—55.

Победители национальных чемпионатов топ-10 ассоциаций автоматически квалифицируются в групповой этап.

Список лидеров будет, конечно, постоянно обновляться. Важно подчеркнуть, что этот непрерывный процесс будет происходить одновременно в рамках внутренних соревнований, которые будут определять чемпиона каждой страны, а также плей-офф европейских соревнований, поскольку несколько клубов еще участвуют в европейских клубных соревнованиях и имеют потенциал для повышения клубного коэффициента.

С нового сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов и других еврокубков. Вместо группового этапа будет одна лига.