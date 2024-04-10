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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 17:59
2751
20

В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов

Все благодаря клубному коэффициенту

10 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 10 апреля 2024, 17:59
2751
20
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
ФК Шахтер

УЕФА на официальном сайте объяснил, как команда с самым высоким клубным коэффициентом вне топ-10 рейтинга стран (а сейчас это «Шахтер») может сразу попасть в основной этап новой Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Если победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов квалифицируется в ЛЧ через свой чемпионат, то одно место достанется команде с самым высоким клубным коэффициентом за последние 5 лет. Таблица УЕФА показывает, что таким клубом сейчас является «Шахтер», который значительно опережает «Славию» Прага. Но команде Марино Пушича нужно выиграть УПЛ нынешнего сезона.

Первые 10 коэффициентов для всех клубов по ассоциациям 11—55:

«Шахтер» (Украина) - 63,000 (1-е место в национальном чемпионате)

«Славия» (Чехия) - 53,000 (1-е место)

«Базель» (Швейцария) - 52,000 (10-е место)

«Копенгаген» (Дания) - 51,500 (3-е место)

«Динамо» Загреб (Хорватия) - 50,000 (2-е место)

«Црвена Звезда» (Сербия) - 40,000 (1-е место)

«Олимпиакос» (Греция) - 38,000 (4-е место)

ПАОК (Греция) - 37,000 (1-е место)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) - 35,500 (1-е место)

«Ференцварош» (Венгрия) - 35,000 (1-е место)

Поэтому на сегодняшний день именно донецкий «Шахтер», как нынешний лидер украинской Премьер-лиги, занял бы место в групповом этапе Лиги чемпионов, если бы требовалось такое перебалансирование. У горняков самый высокий коэффициент среди всех клубов, которые сейчас являются лидерами в своих внутренних чемпионатах по ассоциациям 11—55.

Победители национальных чемпионатов топ-10 ассоциаций автоматически квалифицируются в групповой этап.

Список лидеров будет, конечно, постоянно обновляться. Важно подчеркнуть, что этот непрерывный процесс будет происходить одновременно в рамках внутренних соревнований, которые будут определять чемпиона каждой страны, а также плей-офф европейских соревнований, поскольку несколько клубов еще участвуют в европейских клубных соревнованиях и имеют потенциал для повышения клубного коэффициента.

С нового сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов и других еврокубков. Вместо группового этапа будет одна лига.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УЕФА
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Комментарии 21
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New Zealander
Хто як не Шахтар здатен гідно захищати честь України на європейській арені в найпрестижнішому футбольному турнірі? З нетерпінням очікуємо чергових перемог над Барсами та Реалами.
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0
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Vitaliksaj
Так ещё надо стать чемпионом клоуны
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0
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Chort
Мой любимый ШАХТЕР ОПЯТЬ БУДЕТ НОГИ РАЗДВИГАТЬ В ЛЧ
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-1
Владислав Рейский
позорится будет?)
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-1
Гумакрыс
Голубых из динамо попускают как собак из оркостана! суркис чемпион, динамо молодец 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Великий Шахтёр прославляет футбольную Украину на всю Европу и на весь мир. А все остальные только позорятся и тянут наш рейтинг вниз. Особенно в этом сезоне.
Только Шахтёр, только горняки!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Тогда родному Шахтёру нужно постоянно выигрывать ЧУ (с чем он блестяще справляется в последние годы) и спокойно играть в основной сетке ЛЧ.
Кто, если не Шахтёр?
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-6
Лига конференций без динамо
Понятное дело действующий чемпион Шахтёр снова станет чемпионом и будет играть в группе ЛЧ 
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-6
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