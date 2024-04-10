Клуб Миколенко может сменить главного тренера

Шон Дайч может вскоре быть уволен с поста главного тренера «Эвертона». Это случится в том случае, если в клубе сменится владелец.

Переговоры между потенциальным покупателем, компанией «777 Partners», и нынешнем владельцем Фархадом Мошири, увенчались успехом еще в сентябре прошлого года. Однако из-за неустойчивого финансового положения клуба АПЛ пока что не утвердила данную сделку.

Когда/если «777 Partners» официально станет владельцем «Эвертона», они намерены сменить главного тренера. Американская компания хочет видеть во главе команды тренера, который поставит ей зрелищный футбол, который будет привлекательным для болельщиков.