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Англия
10 апреля 2024, 17:12 |
443
0

Клуб Миколенко может сменить главного тренера

Новым владельцам не нравится Шон Дайч

10 апреля 2024, 17:12 |
443
0
Клуб Миколенко может сменить главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Шон Дайч может вскоре быть уволен с поста главного тренера «Эвертона». Это случится в том случае, если в клубе сменится владелец.

Переговоры между потенциальным покупателем, компанией «777 Partners», и нынешнем владельцем Фархадом Мошири, увенчались успехом еще в сентябре прошлого года. Однако из-за неустойчивого финансового положения клуба АПЛ пока что не утвердила данную сделку.

Когда/если «777 Partners» официально станет владельцем «Эвертона», они намерены сменить главного тренера. Американская компания хочет видеть во главе команды тренера, который поставит ей зрелищный футбол, который будет привлекательным для болельщиков.

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Источник: клуб Бундеслиги уволил тренера после неутешительной серии
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Эвертон Шон Дайч отставка Фархад Мошири 777 Partners
Источник Football Insider
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