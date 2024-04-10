Владимир МАХАНЬКОВ: «Все видели, как мы хотели победить»

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

– Владимир, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?

– Большое спасибо. Да, уже сыграл за «Кривбасс» достаточно игр, но все они были товарищескими. Конечно, разочарованы, что не удалось добиться того результата, на который рассчитывали. Это футбол. В целом, думаю, получился интересный матч для болельщиков. Мы имели хорошие моменты, но не забили. «Кривбасс» потерял два очка. Надо двигаться дальше, ведь впереди тяжелая игра против «Руха».

– Чего не хватило «Кривбассу» для победы?

– Считаю, все видели, как мы хотели победить, как мы настраивались. «Ворскла» перестроилась на игру в пять защитников, поэтому нам было еще сложнее. Что касается соперника, то это качественная команда, финалист Кубка Украины. Разбирали их, знали их возможности, но выиграть, к сожалению, не удалось.

В «Кривбассе» замечательный коллектив, замечательная команда. Все друг за друга горой. Есть хорошее взаимопонимание. Надеюсь, сможем порадовать наших болельщиков победами уже в ближайших турах.