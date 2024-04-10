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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 16:25 | Обновлено 10 апреля 2024, 16:26
198
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Все видели, как мы хотели победить»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Ворсклой»

10 апреля 2024, 16:25 | Обновлено 10 апреля 2024, 16:26
198
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Все видели, как мы хотели победить»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

– Владимир, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?

– Большое спасибо. Да, уже сыграл за «Кривбасс» достаточно игр, но все они были товарищескими. Конечно, разочарованы, что не удалось добиться того результата, на который рассчитывали. Это футбол. В целом, думаю, получился интересный матч для болельщиков. Мы имели хорошие моменты, но не забили. «Кривбасс» потерял два очка. Надо двигаться дальше, ведь впереди тяжелая игра против «Руха».

– Чего не хватило «Кривбассу» для победы?

– Считаю, все видели, как мы хотели победить, как мы настраивались. «Ворскла» перестроилась на игру в пять защитников, поэтому нам было еще сложнее. Что касается соперника, то это качественная команда, финалист Кубка Украины. Разбирали их, знали их возможности, но выиграть, к сожалению, не удалось.

В «Кривбассе» замечательный коллектив, замечательная команда. Все друг за друга горой. Есть хорошее взаимопонимание. Надеюсь, сможем порадовать наших болельщиков победами уже в ближайших турах.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла Владимир Маханьков
Источник ФК Кривбасс
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