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Италия
10 апреля 2024, 15:55 |
549
0

Милан нацелился на форварда Байера

Виктор Бонифас может заменить Оливье Жиру

10 апреля 2024, 15:55 |
549
0
Милан нацелился на форварда Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифас

«Милан» занят поисками нового форварда, поскольку Оливье Жиру летом покинет клуб на правах свободного агента и отправится в МЛС. По информации итальянских СМИ, «россонери» интересуются Виктором Бонифасом из «Байера».

Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро. «Милан» следит за Бонифасом еще со времен его выступлений в чемпионате Бельгии.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нигерийского форварда 16 голов и 9 ассистов в 25 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Милан Байер Виктор Бонифасе Оливье Жиру трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Corriere dello Sport
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