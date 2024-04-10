Милан нацелился на форварда Байера
Виктор Бонифас может заменить Оливье Жиру
«Милан» занят поисками нового форварда, поскольку Оливье Жиру летом покинет клуб на правах свободного агента и отправится в МЛС. По информации итальянских СМИ, «россонери» интересуются Виктором Бонифасом из «Байера».
Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро. «Милан» следит за Бонифасом еще со времен его выступлений в чемпионате Бельгии.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нигерийского форварда 16 голов и 9 ассистов в 25 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2028 года.
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