Милан нацелился на форварда Байера

«Милан» занят поисками нового форварда, поскольку Оливье Жиру летом покинет клуб на правах свободного агента и отправится в МЛС. По информации итальянских СМИ, «россонери» интересуются Виктором Бонифасом из «Байера».

Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро. «Милан» следит за Бонифасом еще со времен его выступлений в чемпионате Бельгии.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нигерийского форварда 16 голов и 9 ассистов в 25 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2028 года.