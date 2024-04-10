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  4. Бавария потеряла ключевого игрока на ответный матч с Арсеналом
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 15:29 |
432
0

Бавария потеряла ключевого игрока на ответный матч с Арсеналом

У Сержа Гнабри травма

10 апреля 2024, 15:29 |
432
0
Бавария потеряла ключевого игрока на ответный матч с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не смог доиграть вчерашний первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (ничья 2:2) из-за боли в ноге. 28-летний вингер сборной Германии был заменен на 70-й минуте.

По словам главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, у него повреждение подколенного сухожилия. Вероятность того, что Гнабри успеет восстановиться к ответному матчу против «Арсенала» (17 апреля в Мюнхене), оценивается как крайне низкая.

Напомним, во вчерашнем матче Гнабри отличился голом в ворота «Арсенала» на 18-й минуте.

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Серж Гнабри Бавария Арсенал Лондон травма Лига чемпионов Томас Тухель Арсенал - Бавария
Источник Metro
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