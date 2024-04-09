ВИДЕО. Быстрая атака. Гнабри сравнял счет для Баварии в игре с Арсеналом

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 18-й минуте Серж Гнабри в быстрой атаке сравнял счет для Баварии в игре с Арсеналом (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии

ГОЛ! 1:1. Серж Гнабри, 18 мин.