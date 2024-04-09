Лига чемпионов09 апреля 2024, 22:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:01
464
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ВИДЕО. Быстрая атака. Гнабри сравнял счет для Баварии в игре с Арсеналом
Первый матч 1/4 финала ЛЧ проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»
09 апреля 2024, 22:25 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:01
464
0
9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
На 18-й минуте Серж Гнабри в быстрой атаке сравнял счет для Баварии в игре с Арсеналом (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Арсенала и Баварии
ГОЛ! 1:1. Серж Гнабри, 18 мин.
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