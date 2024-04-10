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  4. Владимир БРАЖКО: «Для нас ничья с ЛНЗ – это поражение»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 15:10 |
204
2

Владимир БРАЖКО: «Для нас ничья с ЛНЗ – это поражение»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал ничью против черкасского коллектива

10 апреля 2024, 15:10 |
204
2
Владимир БРАЖКО: «Для нас ничья с ЛНЗ – это поражение»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал ничью против черкасского ЛНЗ (1:1) в матче 23-го тура УПЛ.

- После матча с ЛНЗ все были расстроены, очень обидно не выигрывать такие поединки? Что думаете по этому поводу?

- Мы сыграли в ничью, но для нас ничья - это как поражение. Конечно, что мы были расстроены после игры. Была злость на себя, потому что мы сами довели до этого и надо это исправлять.

- Относительно незабитого Вами мяча, можно сказать, что он решил судьбу поединка, пересматривали этот момент?

- Конечно, пересматривал и понимаю, что было важно забить. Но я так принял мяч, что надо было бить только в левый от себя угол, но голкипер хорошо прочитал этот удар. Конечно, что расстроен, пересмотрел и буду работать дальше.

- Далее у вас очень сложный календарь, что думаете по этому поводу?

- Готовимся к каждой игре. Мы уже привыкли играть через 3 дня на 4-й и через 4 на 5-й, поэтому дальше есть смысл продолжать верить в нас, свои силы и продолжать бороться за чемпионство.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Владимир Бражко
Источник Динамомания
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Комментарии 2
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u6464u
ти б хлопчик для початку навчився з п’яти метрів голи забивати , а потім би вихвалявся які ви круті )))
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