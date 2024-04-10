Микель АРТЕТА: «Выпустили Зинченко, чтобы изменить несколько вещей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал свои решения по ходу матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (ничья 2:2):

«Замены имели огромное влияние. Зинченко мы выпустили сразу в перерыве, чтобы изменить несколько вещей, а затем Троссарда и Жезуса, и Парти, поскольку игра стала немного хаотичной. Думаю, что выходы на замену имели положительное влияние, и то, как они вышли на поле, язык тела, отношение, инициатива. Это отразилось на команде.

Мы сделали несколько ошибок, и в следующий раз их будет меньше. Давайте учиться на этом, поддерживать тех игроков, которые были невероятными, и это часть футбола. Я очень горжусь, сейчас я чувствую веру в то, что мы поедем в Мюнхен и будем иметь шанс выиграть. Мы будем лучшими в определенных сферах».