Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 10 апреля пропустил общекомандную тренировку «бело-синих». Сообщалось, что есть подозрение на рецидив травмы.

Однако украинский журналист Игорь Бурбас опроверг эту информацию. Он сообщил, что у капитана «Динамо» нет никакого рецидива, никакой травмы или повреждения. Отсутствие на тренировке – не больше, чем отдых. К игре с «Александрией» в ближайшую субботу Яромленко должен быть готов.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.