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  4. Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 14:14 |
1032
0

Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы

Лидеру «Динамо» предоставили отдых

10 апреля 2024, 14:14 |
1032
0
Известно, действительно ли Ярмоленко пропустил тренировку из-за травмы
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 10 апреля пропустил общекомандную тренировку «бело-синих». Сообщалось, что есть подозрение на рецидив травмы.

Однако украинский журналист Игорь Бурбас опроверг эту информацию. Он сообщил, что у капитана «Динамо» нет никакого рецидива, никакой травмы или повреждения. Отсутствие на тренировке – не больше, чем отдых. К игре с «Александрией» в ближайшую субботу Яромленко должен быть готов.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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В Динамо прокомментировали информацию о травме Ярмоленко
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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