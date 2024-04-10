Ярмоленко пропустил тренировку Динамо. Есть подозрение на рецидив травмы

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 10 апреля пропустил общекомандную тренировку «бело-синих», сообщает издание UA-Футбол со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 34-летний футболист пропустил как занятия в зале, так и на поле.

По информации портала, есть подозрение, что причиной отсутствия на тренировке стал рецидив старой травмы, из-за которой капитан сборной Украины не играл с октября 2023 года до марта 2024 года.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.