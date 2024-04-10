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  4. Ярмоленко пропустил тренировку Динамо. Есть подозрение на рецидив травмы
Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:31
715
3

Ярмоленко пропустил тренировку Динамо. Есть подозрение на рецидив травмы

Ранее лидер киевлян выбыл на несколько месяцев

10 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:31
715
3
Ярмоленко пропустил тренировку Динамо. Есть подозрение на рецидив травмы
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 10 апреля пропустил общекомандную тренировку «бело-синих», сообщает издание UA-Футбол со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 34-летний футболист пропустил как занятия в зале, так и на поле.

По информации портала, есть подозрение, что причиной отсутствия на тренировке стал рецидив старой травмы, из-за которой капитан сборной Украины не играл с октября 2023 года до марта 2024 года.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма тренировка
Источник UA-Football
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Комментарии 3
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Паша Мех
Ярмола.!!! Очень надеюсь что все будет хорошо!!! Здоровья тебе !!!Ждём возвращения 
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0
514839
До олімпіади готується. Разом з Коноплянкою.
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-1
maxno
Пора на пенсию .
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-1
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