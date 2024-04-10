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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 13:43 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:48
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0

Исправятся в Мюнхене? Арсенал продлил неудачную серию в Лиге чемпионов

«Канониры» в первой игре с «Баварией» сыграли вничью 2:2

10 апреля 2024, 13:43 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:48
128
0
Исправятся в Мюнхене? Арсенал продлил неудачную серию в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, в Лондоне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» сильнейшего не определили – ничья 2:2.

Таким образом, «Арсенал» вновь не смог выиграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, начиная с апреля 2009 года.

Последний раз «канониры» побеждал на данной стадии Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Тогда лондонцы обыграли испанский «Вильярреал» со счетом 3:0. «Арсенал» в той кампании чемпионского евротурнира выбыл из борьбы в полуфинале.

Ответный поединок между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в Мюнхене 17 апреля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил плохую серию против «Баварии».

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Арсенал Лондон Арсенал - Бавария Бавария Лига чемпионов
Источник Opta
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