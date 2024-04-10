Исправятся в Мюнхене? Арсенал продлил неудачную серию в Лиге чемпионов
«Канониры» в первой игре с «Баварией» сыграли вничью 2:2
Во вторник, 9 апреля, в Лондоне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» сильнейшего не определили – ничья 2:2.
Таким образом, «Арсенал» вновь не смог выиграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, начиная с апреля 2009 года.
Последний раз «канониры» побеждал на данной стадии Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Тогда лондонцы обыграли испанский «Вильярреал» со счетом 3:0. «Арсенал» в той кампании чемпионского евротурнира выбыл из борьбы в полуфинале.
Ответный поединок между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в Мюнхене 17 апреля.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» продлил плохую серию против «Баварии».
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