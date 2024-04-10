И Зинченко не помог. Арсенал продлил плохую серию против Баварии
«Канониры» сыграли с мюнхенцами вничью
9 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне сыграли местный «Арсенал» и «Бавария» из Мюнхена.
Поединок завершился вничью 2:2.
Таким образом, «Арсенал» вновь остался без победы в игре против «Баварию», начиная с 2015 года. Последняя победа «канониров» над баварцами датирована октябрем 2015 года и состоялась на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда «Арсенал» выиграл 2:0. После этого команды встречались между собой четыре раза (три поражения «канониров» и одна ничья).
Ответный матч «Арсенал» и «Бавария» проведут 17 апреля в Мюнхене.
Ранее легенда «Арсенала» оценил скандальное падение Сака в штрафной «Баварии».
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