И Зинченко не помог. Арсенал продлил плохую серию против Баварии

9 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне сыграли местный «Арсенал» и «Бавария» из Мюнхена.

Поединок завершился вничью 2:2.

Таким образом, «Арсенал» вновь остался без победы в игре против «Баварию», начиная с 2015 года. Последняя победа «канониров» над баварцами датирована октябрем 2015 года и состоялась на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда «Арсенал» выиграл 2:0. После этого команды встречались между собой четыре раза (три поражения «канониров» и одна ничья).

Ответный матч «Арсенал» и «Бавария» проведут 17 апреля в Мюнхене.

Ранее легенда «Арсенала» оценил скандальное падение Сака в штрафной «Баварии».