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  4. И Зинченко не помог. Арсенал продлил плохую серию против Баварии
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 09:45 |
821
2

И Зинченко не помог. Арсенал продлил плохую серию против Баварии

«Канониры» сыграли с мюнхенцами вничью

10 апреля 2024, 09:45 |
821
2
И Зинченко не помог. Арсенал продлил плохую серию против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне сыграли местный «Арсенал» и «Бавария» из Мюнхена.

Поединок завершился вничью 2:2.

Таким образом, «Арсенал» вновь остался без победы в игре против «Баварию», начиная с 2015 года. Последняя победа «канониров» над баварцами датирована октябрем 2015 года и состоялась на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда «Арсенал» выиграл 2:0. После этого команды встречались между собой четыре раза (три поражения «канониров» и одна ничья).

Ответный матч «Арсенал» и «Бавария» проведут 17 апреля в Мюнхене.

Ранее легенда «Арсенала» оценил скандальное падение Сака в штрафной «Баварии».

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Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария Арсенал Лондон Бавария
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Зинченко мог помочь только Баварии.   На 55 обрезался и немцы убежали в контру с ударом по воротам.   Минут через 10 бросал аут хз кому и опять немцы убежали в контру с ударом....
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