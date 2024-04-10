Легенда Арсенала оценил скандальное падение Сака в штрафной Баварии

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнение о контакте голкипера «Баварии» Мануэля Нойер с вингером «канониров» Букайо Сака, что повлекло за собой падение лондонца в штрафной немецкой команды.

«Нойер идет по направлению к мячу, он выходит и вступает в единоборство. По мне, это пенальти, однозначно», – заявил Киоун.

Напомним, момент имел место на пятой добавленной минуте ко второму тайму, в игре которая завершилась вничью 2:2. Арбитр поединка Гленн Нюберг нарушения правил в эпизоде не зафиксировал.