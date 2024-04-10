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  4. Легенда Арсенала оценил скандальное падение Сака в штрафной Баварии
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 09:13 | Обновлено 10 апреля 2024, 09:16
953
0

Легенда Арсенала оценил скандальное падение Сака в штрафной Баварии

Мартин Киоун – о спорном моменте в концовке встречи ЛЧ

10 апреля 2024, 09:13 | Обновлено 10 апреля 2024, 09:16
953
0
Легенда Арсенала оценил скандальное падение Сака в штрафной Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун высказал мнение о контакте голкипера «Баварии» Мануэля Нойер с вингером «канониров» Букайо Сака, что повлекло за собой падение лондонца в штрафной немецкой команды.

«Нойер идет по направлению к мячу, он выходит и вступает в единоборство. По мне, это пенальти, однозначно», – заявил Киоун.

Напомним, момент имел место на пятой добавленной минуте ко второму тайму, в игре которая завершилась вничью 2:2. Арбитр поединка Гленн Нюберг нарушения правил в эпизоде не зафиксировал.

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Букайо Сака Мартин Киоун Арсенал Лондон Арсенал - Бавария Бавария Лига чемпионов
Источник Daily Mail
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