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ATP
10 апреля 2024, 13:28 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:38
604
1

Муж Свитолиной ответил хейтерам, которые ранее не верили в него

Гаэль Монфис – о вероятном выступлении на Олимпиаде-2024

10 апреля 2024, 13:28 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:38
604
1
Муж Свитолиной ответил хейтерам, которые ранее не верили в него
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 АТР), который является мужем украинки Элины Свитолиной, высказался о том факте, что может попасть на парижскую Олимпиаду.

Сейчас он 40-й в рейтинге ATP, хотя год назад находился за пределами топ-300.

– Когда в прошлом году мы спрашивали у вас про Олимпийские игры, вы сказали, что не заглядываете так далеко. Но теперь вы заработали много очков. Начинаете верить, что можете стать частью [олимпийской] команды?

– Когда я это говорил в прошлом году, я был 400-м в рейтинге. Но я об этом даже не думаю, потому что в прошлом году писал разные статьи на LinkedIn и недавно их перечитал – такое ощущение, что тогда все хотели, чтобы я завершил карьеру. Я был 400-м. Люди не позволяют тебе верить в свои собственные мечты, они тебя не знают.

Вот почему я старюсь взаимодействовать со своими настоящими болельщиками. Мне не нужно брать 20 турниров, но хочется периодически выигрывать матчи то тут, то там. Только легенды смогли выиграть все.

Тебе не разрешают говорить: «Мне 36, я 400-й в мире, и я все еще хочу вернуться на хороший уровень». Все тогда надо мной смеялись.

– Если отберетесь, готовы ли вы пожертвовать Уимблдоном ради подготовки к Олимпиаде?

– Я очень хочу поехать и сыграть на Уимблдоне. В будущем у меня будет не так много возможностей там сыграть. Олимпиада – это одна из целей, но не единственная.

Не знаю, что для меня в приоритете. Конечно, мечтаю сыграть на Олимпиаде. Я уже четыре раза участвовал, но хотел бы снова. Но я также хочу хорошо выступить на Уимблдоне. Так что Уимблдон – одна из моих целей.

Напомним, Монфис успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

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Гаэль Монфис Олимпийские игры 2024
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ptolemeus
Чоловік Світоліної відповів всім хейтерам, які щоб принизити його - називали чоловіком Світоліної.
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