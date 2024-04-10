Легендарный экс-баскетболист Новицки обосновал перевес Месси перед Роналду
Немец высказал мнение о двух действующих легендах мирового футбола
Легендарный в прошлом баскетболист Дирк Новицки признался, что нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси ему нравится больше, чем форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Я из тех, кто выбирает Месси… Роналду для меня – это снятая футболка и «эй, посмотрите все на меня» – это просто не мой стиль», – заявил Новицки.
Напомним, в минувший уик-энд Криштиану Роналду был удален с поля в матче «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
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