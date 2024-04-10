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10 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:25
292
0

Легендарный экс-баскетболист Новицки обосновал перевес Месси перед Роналду

Немец высказал мнение о двух действующих легендах мирового футбола

10 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:25
292
0
Легендарный экс-баскетболист Новицки обосновал перевес Месси перед Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Новицки

Легендарный в прошлом баскетболист Дирк Новицки признался, что нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси ему нравится больше, чем форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я из тех, кто выбирает Месси… Роналду для меня – это снятая футболка и «эй, посмотрите все на меня» – это просто не мой стиль», – заявил Новицки.

Напомним, в минувший уик-энд Криштиану Роналду был удален с поля в матче «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

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Дирк Новицки Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник The Athletic
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