Легендарный экс-баскетболист Новицки обосновал перевес Месси перед Роналду

Легендарный в прошлом баскетболист Дирк Новицки признался, что нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси ему нравится больше, чем форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я из тех, кто выбирает Месси… Роналду для меня – это снятая футболка и «эй, посмотрите все на меня» – это просто не мой стиль», – заявил Новицки.

Напомним, в минувший уик-энд Криштиану Роналду был удален с поля в матче «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.