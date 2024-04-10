11 главных трендов предстоящего летнего трансферного окна 2024 года

Подготовка к летнему трансферному окну уже началась, и клубы со всего мира обдумывают свои шаги.

За два трансферных окна сезона 2023/2024 расходы «большой пятерки» лиг Англии, Испании, Италии, Германии и Франции превысили 5 млрд фунтов стерлингов (6,4 млрд долларов), но экосистема футбольных трансферов простирается гораздо дальше.

The Athletic пообщался с представителями клубов и агентами из Северной и Южной Америки, Азии, Европы и Африки, чтобы составить картину трансферных приоритетов и развивающихся тенденций по всему миру.

Интервью проходили в Риме на саммите, организованном TransferRoom – онлайн-платформой для поиска трансферов, – где собрались спортивные директора и сотрудники по подбору персонала из около 300 клубов. Некоторые участники опроса попросили об анонимности, так как не хотели портить свои отношения с представителями отрасли.

Клубы АПЛ будут продолжать тратить деньги, но боятся PSR

В этом сезоне клубы АПЛ потратили на трансферы 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,1 млрд долларов) – больше, чем кто-либо другой, – и, вероятно, снова окажутся на вершине дерева.

Но лишение очков «Эвертона» и «Ноттингем Форест» за нарушение правил прибыли и финансовой устойчивости (PSR) означает, что они также будут проявлять осторожность. Как сказал один спортивный директор: «Все боятся PSR».



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Это означает, что нужно получать выгоду и избегать неприятных сюрпризов – например, травм или, как в случае с «Ньюкаслом» и Сандро Тонали, проблем за пределами поля.

«Самое главное при подписании игрока – это его характер», – говорит представитель одного из самых богатых клубов АПЛ, занимающий ключевую позицию в скаутинге клуба. «Нужно очень глубоко вникнуть в личность игрока, понять, что им движет. Какие у него качества? Каково его прошлое? Нужно понять, что он принесет и как впишется в культуру.

Многое из этого – исследование в интернете. Затем нужно поговорить с множеством разных людей, например, с бывшими тренерами, медиками или их собственной командой, занимающейся физической подготовкой за пределами клуба. Это может быть диетолог, шеф-повар, спортивный ученый, собственный аналитик, потому что многие идут по этому пути.

Вы никогда не узнаете их изнутри, потому что не встречаетесь с ними лицом к лицу, но, по крайней мере, вы пытаетесь создать такую картину, включая области, которые они могут улучшить и которых нам следует опасаться».

Другой представитель богатого клуба АПЛ признал, что скауты иногда должны быть похожи на частных детективов.

«Главное для нас – это количество различных источников, к которым мы можем обратиться. Мы можем пойти по пути агентства и получить представление о семье игрока, его прошлом и пройденном пути», – говорит он. «Но для этого нужно знать человека и быть весьма избирательным. Поэтому мы обычно думаем о бывших игроках, которых мы знаем и с которыми они играли, и о тренерах сборных, потому что они часто бывают беспристрастны.

Многие люди скажут вам, насколько они хороши, но мы хотим знать, почему они не играли в разные периоды своей карьеры. С кем они близки и почему? Мы хотим найти этот ключевой момент».

Данные играют ключевую роль в подборе персонала, но анализ характера в целом трудно поддается количественной и объективной оценке.

«Я не уверен, что кому-то удалось разгадать код и сказать, что мы можем сделать это с помощью данных», – говорит второй представитель. «Но это элемент отсутствия сюрпризов, когда они приходят. Если мы сможем объединить данные о характере и скаутинг, то у нас будет полная картина».

Переход Кейна в Германию будет исключением, а не правилом

Переход Гарри Кейна в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 86,4 млн фунтов стерлингов стал одной из самых громких сделок прошлого лета, но не стоит ожидать, что это станет тенденцией.

«Есть две стороны Бундеслиги с точки зрения привлечения талантов», – объясняет один из ведущих немецких агентов. «Есть инфраструктура клубов, которая является очень сильным фактором притяжения, но в плане зарплат трудно конкурировать с остальными чемпионатами из топ-5».



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Правило «50+1» в Бундеслиге, согласно которому контрольный пакет акций остается за членами клуба, а не за частными инвесторами, является главным фактором в этом вопросе.

«Вам всегда нужна возможность позже продать этого игрока за большую сумму, чего нет у Кейна», – говорит он. «Клубы ограничены в своих возможностях зарабатывать деньги, и чего не хватает Бундеслиге, так это многополярности. Только «Бавария» может потратить 50 или 60 миллионов евро на игрока, в то время как в АПЛ это способны делать многие».

Конкуренция с зарплатами, выплачиваемыми в Англии, также является проблемой.

«У меня был один «маленький» игрок (не из первой команды), которому я помогал в «Кристал Пэлас», и он зарабатывал 5 000 фунтов в неделю, и это может быть нормальным для некоторых команд из низов турнирной таблицы Бундеслиги», – говорит он. «Молодые английские таланты по-прежнему ценятся здесь очень высоко. Когда финансовая ситуация будет подходящей, все будут стараться взять лучших талантов из «Арсенала» или «Ман Сити», потому что опыт с Джейдоном Санчо и Джудом Беллингемом был выдающимся».

Налоговые изменения в Италии могут стать разрушительным фактором

«Decreto Crescita» – «Декрет о росте» – означает, что игроки или тренеры, не работавшие в Италии в течение двух предыдущих лет, должны платить налог только с 50% своих доходов. Он действует с 2019 года, но в это трансферное окно декрет не вступит в силу, если итальянские клубы не добьются отмены решения.

Около 30% игроков Серии А (198 из 653) пользуются этой льготой, а выгода клубов оценивается примерно в 128 миллионов фунтов. Сторонники этой льготы говорят, что она помогает итальянским клубам привлекать лучших игроков и тренеров, а лиге – заключать более выгодные сделки по телевизионным правам; критики же утверждают, что она подавляет шансы молодых итальянских талантов.

По словам спортивного директора «Удинезе» Федерико Бальдзаретти, отмена налоговых льгот имела бы для нас «огромные последствия, потому что декрет повысил уровень нашего футбола». «Это помогло нам привлечь иностранных игроков, и лига находится на очень высоком уровне».

«Мы боремся за декрет. Обсуждения все еще продолжаются».

Между тем, в Бразилии изменения в законодательстве поможет...

В 2021 году новый закон позволил бразильским клубам искать внешние инвестиции. Это привело к тому, что компания 777 Partners, которая хочет купить «Эвертон», получила контроль над «Васко да Гама», City Football Group купила «Байю», а Eagle Football Holdings (EFH) добавила «Ботафого» к своей группе, в которую входят «Кристал Пэлас», «Лион» (Франция), «Моленбек» (Бельгия) и ФК «Флорида» (США).

Такой приток капитала привел к тому, что клубы могут позволить себе многое, когда речь идет о трансферных сделках.

«Бразильские клубы сейчас очень сильны в плане приобретения игроков, а также зарплат от 800 000 до 1,1 млн фунтов нетто, чего нельзя было представить еще несколько лет назад», – объясняет Эдуардо Иглесиас, менеджер EFH по торговле игроками. «Бразилия всегда будет продавать, но сейчас они покупают игроков и конкурируют с такими сильными рынками, как MLS и Мексика».



Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Это значит, что уход лучших бразильских талантов – как, например, Эндрика, который уйдет в «Реал», – становится все более ранним. «Чем моложе, тем лучше», – говорит Иглесиас. «Это бросает вызов клубам, ведь им нужно развивать молодых талантов и играть с ними, прежде чем они их продут. Просто посмотрите, что недавно сделал «Челси» с 18-летним Девидом Вашингтоном из «Сантоса» или «Ноттингем Форест» с 21-летним Мурильо».

ЧМ-2026 определит рынки Мексики, США и Канады

Совместное проведение чемпионата мира через два года заставило Мексику удвоить усилия, чтобы сделать Liga MX как можно более сильной.

«В Мексике футбол – это самое главное», – говорит Эктор Иван Лара Лопес, спортивный директор «Монтеррея». «Важно иметь сильную сборную, и цель – дойти хотя бы до четвертьфинала, поэтому нам нужно, чтобы Liga MX была действительно здоровым бизнесом».

Лопес говорит, что Liga MX конкурирует с MLS по количеству зрителей в США благодаря мексиканской диаспоре, но также и благодаря своему качеству. Но важно найти правильный баланс.

«У нас есть правило девяти иностранных игроков, из которых семь могут выходить на поле, так что у мексиканских игроков меньше возможностей, но важно, чтобы уровень лиги был высоким», – говорит он. «Нам нужны топ-игроки из Южной Америки, MLS, а также игроки из Европы, особенно если они говорят по-испански».

То же самое касается США и Канады, хотя в обеих странах футболу приходится бороться за внимание с более популярными и традиционными видами спорта.



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«Обеим странам нужно продвигать этот вид спорта», – говорит Пэт Онстад, который проел 60 матчей за сборную Канады, а теперь занимает пост генерального менеджера «Хьюстон Динамо». Конкурировать с НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ, особенно в Канаде, всегда было сложно, но мы определенно сделали шаг вперед, и теперь нас считают одной из главных лиг в обеих странах».

В преддверии этого чемпионата мира мы хотим быть в центре внимания, и следующие полтора года очень важны. Это огромная возможность для нас стать действительно значимыми на нашем рынке».

Сезон MLS, который длится с февраля по декабрь, не совпадает с европейским, и это не помогает. «Наша проблема заключается в том, что основное окно, когда вы хотите привезти игрока к началу сезона, – это январь», – говорит он.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но все дело в инвестициях и стратегическом подходе. Подбор кадров очень важен, и мы внедрили аналитику в наш скаутинг».

В клубе «Шарлотт», который тренирует бывший наставник «Астон Виллы» Дин Смит, нацелены на молодых талантов, особенно на позиции нападающих. Это то, что лига поощряет при формировании состава», – говорит Лисандро Иссей, руководитель отдела аналитики и технического скаутинга ФК «Шарлотт». «Если вы становитесь моложе, вы меньше попадаете под лимиты. Кроме того, это дает возможность привлечь этих ребят, дать им поиграть сезон или два, развить их, а затем продать, надеюсь, за большие деньги».

Кубок африканских наций (КАН) и Клубный чемпионат мира 2025 года окажут влияние

Успех на международном турнире уже сказывается на африканском рынке.

Третье место ЮАР на КАН-2024 повысило статус некоторых игроков в преддверии этого трансферного окна, особенно 10 футболистов из «Мамелоди Сандаунс», включая вратаря и капитана Ронвена Уильямса, полузащитника Тебохо Мокоену и правого защитника Хулисо Мудау.

«Интерес есть ко всем, это то, что делает КАН», – говорит Флемминг Берг, технический директор клуба. «Но когда европейские клубы приезжают в Южную Африку, они думают, что здесь очень дешево и их можно купить за 500 000 фунтов. Это совсем не так. Мы будем просить до 8 миллионов фунтов, потому что именно такую ценность они представляют для нас».

Это особенно актуально, когда Клубный чемпионат мира 2025 года, который будет расширен с семи до 32 команд и пройдет в США, является важным стимулом. «Мы, скорее всего, будем играть на нем, и мы должны быть в состоянии конкурировать там», – добавляет Берг. «Мы не хотим продавать своих игроков, но если предложения так велики и игрок хочет уехать, мы должны рассмотреть его».

Покупка талантов, в том числе из европейских академий, – часть уравнения. 23-летний полузащитник Ташрик Мэттьюс, родившийся в Кейптауне и прошедший школу «Аякса» и дортмундской «Боруссии», стал идеальным сочетанием.

«Мы вернули его, потому что хотим конкурировать как внутри страны, так и на мировой арене», – говорит Берг. «У нас также есть правило пяти иностранцев, так что это должны быть лучшие игроки, а не старый игрок, вернувшийся из Европы. Мы несем ответственность за будущее южноафриканского футбола, а не только «Мамелоди Сандаунс».

Азия расцветает – но не будет дешевой

Еще один бурно развивающийся рынок – это Азия, и, в частности, Япония.

«Японский рынок очень интересен для европейских клубов, потому что футбольное образование становится все лучше, а уровень J-лиги высок», – говорит Масаки Морасс, технический директор австрийского клуба «Санкт-Польтен». «Для европейских клубов очень важно изучать этот рынок и иметь хорошую сеть скаутов, чтобы посещать клубы, средние школы и университеты».



Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

Успех Каору Митомы из «Брайтона», Ватару Эндо из «Ливерпуля» и Такехиро Томиясу из «Арсенала» привел к тому, что на Японию стали обращать больше внимания. Сейчас в пяти ведущих лигах играют 20 японских игроков – больше, чем представителей любой другой азиатской страны. «Не так-то просто заполучить очень хорошего японского игрока по низкой цене в европейский клуб», – говорит Морасс. «Уверенность в себе японских клубов становится все выше и выше. Они знают, что их таланты ценятся больше».

По словам Морасса, Южная Корея представлена 8 игроками в топ-5 лигах, а капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и его партнер по сборной Ким Мин Чжэ из «Баварии» делают этот рынок еще одним «очень интересным».

Но куда дальше? «Я на 100% уверен, что тайский футбол придет», – говорит Морасс. «Так много детей хотят играть в футбол, а клубы хотят инвестировать в молодежные академии и объекты».

Турция меняется

На протяжении многих лет суперзвезды на закате карьеры, переходящие в крупнейшие турецкие клубы, были привычным явлением. В прошлом сезоне эта тенденция продолжилась: Эдин Джеко («Фенербахче») и Мауро Икарди («Галатасарай») перешли в Суперлигу, но, по словам ведущего турецкого агента Утку Ченикли, ситуация меняется.

«Сейчас мы смотрим на большие клубы, которые хотят развивать и продавать за большие суммы», – говорит он. Мы видели, как были проданы Саша Боэ («Галатасарай» – «Бавария») и Ким Мин Чжэ («Фенербахче» – «Наполи»). Мы также видели, как «Бешикташ» взял Эрнеста Муки из варшавской «Легии». Мы еще не видели, чтобы турецкие клубы заключали подобные сделки. Они смотрят в будущее».



Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Приобретение «Реалом» Арды Гюлера из «Фенербахче» прошлым летом показало, что большие клубы тоже ищут талантливых игроков на родине. В Турции подрастает очень хорошее поколение, – говорит Ченикли, – Кенан Йылдыз в «Ювентусе», Джан Узун в «Нюрнберге» и Бертуг Йылдырым в «Ренне». Это поколение более эффективно адаптируется к европейскому футболу».

Скандинавия будет искать молодых форвардов

Найти следующего Эрлинга Холанда (Норвегия) или Расмуса Хойлунда (Дания) – цель для Скандинавии.

Последний прошел ускоренный путь от «Копенгагена» до «Манчестер Юнайтед», через «Штурм» и «Аталанту», за 18 месяцев. Продажа напрямую в большой клуб АПЛ не всегда возможна, но максимизация прибыли на ранней стадии для молодых игроков – это цель.

«Мы находимся в особой экосистеме», – говорит Хайме Сегура, технический директор «Мальме». «Мы – элитный клуб, лучший в Швеции и один из ведущих в Скандинавии, но мы должны быть креативными, а клубы в регионе видят большую ценность в молодых или недооцененных игроках».

«Сарпсборг» продал 18-летнего нападающего Кристофера Бонсу Баа в «Генк» за 4,4 миллиона фунтов всего через несколько месяцев после того, как в прошлом году забрал его из Ганы. Последним успехом «Мальме» стала рекордная продажа Уго Ларссона во франкфуртский «Айнтрахт» за 7,6 млн фунтов. «В Дании и Норвегии они делают подобные вещи отлично», – говорит Сегура. «Такие вещи происходят все чаще».

Польша будет отдавать предпочтение молодежи

Новое правило может повлиять на тех, кто хочет купить игроков из Польши.

В настоящее время команды штрафуют, если они не дают достаточно игровых минут футболистам до 21 года, но лига рассматривает возможность изменить эту меру на поощрительную. Цель – снизить средний возраст игроков в лиге и способствовать развитию молодежи.

«Польский кадровый резерв очень ограничен и очень дорог, и многие игроки уезжают в Италию или другие страны за границу еще до того, как им исполнится 18 лет», – говорит Самуэль Карденас, технический директор «Ракува». «Клубы знают, что если этот молодой парень будет играть в моей первой команде, они смогут продать его за 5 миллионов фунтов».

Карденас, которому 28 лет, является одним из самых молодых технических директоров в Европе и выступает за продвижение молодежи в «Ракуве». «Мы вносит изменения в состав. Мы делаем команду моложе, потому что Польша – это лига старых команд. Для нас это большой сдвиг. Мы будем стремиться к тому, чтобы иметь больше продаваемых игроков, выиграть титул снова и играть в Европе каждый год».

Лига 1 будет мыслить шире

Вдали от катарского господства «ПСЖ» клубы Лиги 1 должны более творчески подходить к подбору игроков.

«Наш приоритет – найти интересного игрока, не знаменитого, дать ему возможность проявить себя, а затем продать», – объясняет Ролан Итуа, главный международный скаут «Лорьяна». «Мы – семейный клуб, это наш знак, наша отличительная черта».

У «Лорьяна», как и у многих других клубов Лиги 1, есть тесные связи с африканскими клубами. Мохамед Бамба, хотя и не прибыл напрямую из Кот-д'Ивуара, является игроком, который, как надеются в клубе, принесет пользу в борьбе за сохранение прописки в элите.

Он играл в Австрии (в команде «Вольфсберг»), а теперь люди говорят: «Кто этот игрок?», – говорит Итуа после того, как Бамба забил шесть мячей в своих первых девяти матчах. «У Франции и Африки долгая история, и наша работа – гоняться за игроками».

Адам Левенталь, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух