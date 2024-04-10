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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:09
251
0

Защитник Динамо Михавко назвал задачу команды на этот сезон

Игрок-тинейджер киевлян – о желаемом

10 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 10 апреля 2024, 13:09
251
0
Защитник Динамо Михавко назвал задачу команды на этот сезон
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

18-летний защитник «Динамо» Тарас Михавко дал оценку календарю матчей команды, оставшихся в этом сезоне УПЛ, и рассказал о главной цели коллектива.

– Далее у «Динамо» очень сложный календарь, будут тяжелые матчи со всеми командами из топ-5 лиги. Как вы на это смотрите? Возможно, анализировали, общались с командой?

– Нет, мы настраиваемся на каждую игру. Мы стремимся выигрывать у любого соперника и настраиваемся на победу над каждым соперником. Поэтому я не вижу повода особенно настраиваться на команды из топ-5, мы на все команды настраиваемся одинаково и работаем.

– Пришлось слышать и читать в различных изданиях, что после того, как «Динамо» потеряло очки в последнем матче, что чемпионская гонка закончилась. Что вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что напряжение есть и оно будет до последних матчей. Мы настраиваемся только на чемпионство и будем над этим работать, а там, как будет.

«Динамо» в таблице УПЛД занимает 3-е место, имея 45 очков после 21 матча. 13 апреля киевляне в 24-м туре сыграют в гостях с «Александрией».

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Тарас Михавко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Динамомания
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