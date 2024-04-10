Родриго рассказал, чем Реал смог удивить Манчестер Сити

Автор гола в ворота «Манчестер Сити» полузащитник «Реала» Родриго прокомментировал первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов (3:3).

«Мы хотели выиграть этот матч, но в итоге только сыграли вничью. Чуть-чуть не справились. Пропускали голы, которые не должны были пропустить.

Всегда тяжело начинать игру с пропущенного мяча, но после этого мы сумели отыграться. Надо было контролировать игру еще лучше в тот момент. Впоследствии мы были максимально опасны для соперников во время контратак. Ничья – тот результат, на который наиграли обе команды.

«Сити» не ожидал, что я буду играть слева. Мы попробовали новую тактику, и она сработала хорошо, даже если результат был не таким, как мы хотели бы видеть его в итоге.

Мы должны сделать выводы из прошлого года. Если мы выйдем на поле с таким же настроем, как и тогда, то эта ничья не будет иметь никакого значения», — заявил бразильский легионер «сливочных».

Напомним, ответный поединок запланирован на 17 апреля в Манчестере.