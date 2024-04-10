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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:29
389
0

Провал. Реал против Ман Сити провел один из худших матчей в ЛЧ

«Галактикос» дома довольствовались ничьей 3:3

10 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:29
389
0
Провал. Реал против Ман Сити провел один из худших матчей в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля, мадридский «Реал» сыграл вничью 3:3 с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В игре, которая состоялась на «Сантьяго Бернабеу», «галактикос» под руководством Карло Анчелотти владели мячом 38% игрового времени. Такой результат стал третьим в списке худших показателей «Реала» по владению мячом в домашних матчах Лиги чемпионов.

Сообщается, что два других худших для себя статистических показателя владения мячом игроки «Реала» также продемонстрировали в играх с командой испанского специалиста Жузепа Гвардиолы. На втором месте стоит встреча с «Баварией» (1:0) в 2014 году, где «Реал» держал мяч всего 28% времени. Худший показатель в домашнем матче мадридцев был зафиксирован в игре 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2) в 2011 году — 24%.

Напомним, ответная игра «Реала» и «Манчестер Сити» состоится 17 апреля в Манчестере.

Ранее сообщалось, что надо «Реалу» с Луниным для прохода «Ман Сити»

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Реал Мадрид
Источник Opta
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