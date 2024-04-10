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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:43
950
0

Совершить невиданное. Ясно, что надо Реалу с Луниным для прохода Ман Сити

Команды проведут 17 апреля ответный матч 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 10 апреля 2024, 11:43
950
0
Совершить невиданное. Ясно, что надо Реалу с Луниным для прохода Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, в Мадриде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити».

Поединок завершился вничью 3:3.

Ответную игру в Манчестере команды проведут 17 апреля.

Мадридскому «Реалу», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, чтобы рассчитывать на общий успех и выход в полуфинал, нужно поломать историческую традицию – победить на поле «горожан».

На сегодня «галактикос» еще ни разу в истории не выигрывали на поле манчестерского «Этихад Стэдиум». В группе ЛЧ-2012/2013 «Реал» сыграл на поле «Сити» вничью 1:1, в сезоне-2015/2016 была ничья 0:0. В кампании-2019/2020 «Манчестер Сити» обыграл «Реал» дома со счетом 2:1, в сезоне-2021/2022 была домашняя победа «горожан» 4:3, а в мае 2023 года «Ман Сити» разбил «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0 (в Мадриде была ничья 1:1).

Таким образом, «Реал» на поле «Сити» в пяти матчах три раза проиграл и два раза довольствовался ничьими.

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Лига чемпионов Андрей Лунин Манчестер Сити - Реал Манчестер Сити Реал Мадрид
Источник Twitter
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