Браим ДИАС: «Зрелищная игра для болельщиков, но Реал хотел победить»

Полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал результат первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

«Это была зрелищная игра для болельщиков и для всего мирового футбола, но мы хотели победить. Этого было не невозможно достичь, но «Манчестер Сити» тоже провел качественный поединок.

У нас были моменты, но не закрыли игру еще одним голом в подходящий момент, а затем «Сити» отыгрался и даже вышел вперед снова.

Однако на «Бернабеу» вы должны играть до конца. Теперь в Манчестере пройдет очень ответственная для обеих команд игра.

Справедливый ли результат? Прежде всего, это результат, поэтому он всегда справедлив, даже если мы где-то могли забить больше в первом тайме», — приводит слова Браима Диаса официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 апреля в Манчестере.