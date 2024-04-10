Браим ДИАС: «Зрелищная игра для болельщиков, но Реал хотел победить»
Полузащитник мадридцев — о первом четвертьфинале с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал результат первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).
«Это была зрелищная игра для болельщиков и для всего мирового футбола, но мы хотели победить. Этого было не невозможно достичь, но «Манчестер Сити» тоже провел качественный поединок.
У нас были моменты, но не закрыли игру еще одним голом в подходящий момент, а затем «Сити» отыгрался и даже вышел вперед снова.
Однако на «Бернабеу» вы должны играть до конца. Теперь в Манчестере пройдет очень ответственная для обеих команд игра.
Справедливый ли результат? Прежде всего, это результат, поэтому он всегда справедлив, даже если мы где-то могли забить больше в первом тайме», — приводит слова Браима Диаса официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет 17 апреля в Манчестере.
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