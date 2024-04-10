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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 12:26 |
1780
0

Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити

Президент «Реала» и дальше хочет продлить с украинцем контракт

10 апреля 2024, 12:26 |
1780
0
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

По информации Defensa Central, президент «Реала» принял решение по украинскому вратарю после этого поединка. Перес и дальше убежден в надежности Лунина и готов предложить ему продление контракта с клубом.

В этом сезоне Лунин провел 25 матчей и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник DefensaCentral
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