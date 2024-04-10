Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

По информации Defensa Central, президент «Реала» принял решение по украинскому вратарю после этого поединка. Перес и дальше убежден в надежности Лунина и готов предложить ему продление контракта с клубом.

В этом сезоне Лунин провел 25 матчей и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.