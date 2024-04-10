Реал улучшил исторический рекорд Лиги чемпионов
Мадридцы подняли достижение, которое принадлежит им
Во вторник, 9 апреля, в Мадриде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на поле «Сантьяго Бернабеу» сошлись «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра победителя не выявила – ничья 3:3.
Для мадридского «Реала» эта игра стала 39-м поединков в четвертьфинале чемпионского евротурнира. «Галактикос» улучшили исторический показатель своего же авторства.
Напомним, 17 апреля в Манчестере «Реал» и «Манчестер Сити» проведут ответную игру.
Ранее сообщалось, что «Реал», цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, продлил неимоверную голевую серию в плей-офф Лиги чемпионов.
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