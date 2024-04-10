Реал с Луниным продлил неимоверную голевую серию в плей-офф ЛЧ

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась вничью 3:3.

Мадридский «Реал», поразив ворота «горожан» Манчестера, продлил свою домашнюю забивную серию в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

«Галактикос» не уходят в Мадриде с поля без голов, начиная с апреля 2011 года, когда проиграли дома 0:2 «Барселоне» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в игре с «Реалом» продлил свою феноменальную серию в Лиге чемпионов.