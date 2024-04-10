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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 10:19 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:29
273
0

Реал с Луниным продлил неимоверную голевую серию в плей-офф ЛЧ

«Галактикос» сыграли дома с «Ман Сити» вничью 3:3

10 апреля 2024, 10:19 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:29
273
0
Реал с Луниным продлил неимоверную голевую серию в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась вничью 3:3.

Мадридский «Реал», поразив ворота «горожан» Манчестера, продлил свою домашнюю забивную серию в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

«Галактикос» не уходят в Мадриде с поля без голов, начиная с апреля 2011 года, когда проиграли дома 0:2 «Барселоне» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в игре с «Реалом» продлил свою феноменальную серию в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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