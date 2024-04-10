Лунин не помешал. Ман Сити с Реалом продлил феноменальную серию в ЛЧ
«Горожане» Манчестера три раза поразили ворота «галактикос»
9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Манчестер Сити».
Игра завершилась вничью 3:3.
«Горожане» забили по три гола в каждом из девяти матчей Лиги чемпионов нынешней кампании-2023/2024. На групповом этапе команда Жузепа Гвардиолы обыграла «Црвену Звезду» (3:1 и 3:2), «РБ Лейпциг» (3:1 и 3:2) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0). В 1/8 финала «Манчестер Сити» оказался сильнее «Копенгагена» (3:1 и 3:1).
Теперь от манчестерской команды трижды пострадал «Реал», ворота которого, напомним, защищал украинец Андрей Лунин.
Ответный матч «Ман Сити» с «Реалом» состоится в Манчестере 17 апреля.
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