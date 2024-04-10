Лига чемпионов10 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:28
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ГРИЛИШ – о 3:3 с Реалом: «Отличный результат перед ответным матчем»
Полузащитник «Манчестер Сити» подвел итог первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов
10 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:28
577
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в своих социальных сетях.
«Это те вечера, в которые мы хотим играть! Отличный результат перед ответной игрой на домашней арене! Вперёд, «Сити», — написал хавбек.
Напомним, встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась результативной ничьей – 3:3. Ответный поединок пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере.
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