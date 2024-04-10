ГРИЛИШ – о 3:3 с Реалом: «Отличный результат перед ответным матчем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в своих социальных сетях.

«Это те вечера, в которые мы хотим играть! Отличный результат перед ответной игрой на домашней арене! Вперёд, «Сити», — написал хавбек.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась результативной ничьей – 3:3. Ответный поединок пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере.