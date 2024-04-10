Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГРИЛИШ – о 3:3 с Реалом: «Отличный результат перед ответным матчем»
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:28
577
0

ГРИЛИШ – о 3:3 с Реалом: «Отличный результат перед ответным матчем»

Полузащитник «Манчестер Сити» подвел итог первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 11:05 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:28
577
0
ГРИЛИШ – о 3:3 с Реалом: «Отличный результат перед ответным матчем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в своих социальных сетях.

«Это те вечера, в которые мы хотим играть! Отличный результат перед ответной игрой на домашней арене! Вперёд, «Сити», — написал хавбек.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась результативной ничьей – 3:3. Ответный поединок пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере.

По теме:
Браим ДИАС: «Зрелищная игра для болельщиков, но Реал хотел победить»
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Провал. Реал против Ман Сити провел один из худших матчей в ЛЧ
Джек Грилиш Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
Футбол | 10 апреля 2024, 06:30 4
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 не сумел догнать Динамо и остается 4-м

Команда Юрия Максимова не сумела обыграть луганскую «Зарю»

Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Футбол | 09 апреля 2024, 23:59 55
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов было забито шесть голов

Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Футбол | 09.04.2024, 23:55
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
Футбол | 10.04.2024, 07:32
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
Атлетико – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10.04.2024, 11:20
Атлетико – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 2
Теннис
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 20
Футбол
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
08.04.2024, 21:05 2
Футбол
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
09.04.2024, 19:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем