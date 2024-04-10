ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола оценили феерию на Сантьяго Бернабеу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и его коллега из «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дали оценку первому очному поединку своих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Игра, которая состоялась в Мадриде 9 апреля, завершилась вничью 3:3.