Лига чемпионов10 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:51
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ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола оценили феерию на Сантьяго Бернабеу
Тренеры поделились впечатлениями от первой встречи своих команд
10 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:51
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и его коллега из «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дали оценку первому очному поединку своих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Игра, которая состоялась в Мадриде 9 апреля, завершилась вничью 3:3.
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