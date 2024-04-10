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  4. ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола оценили феерию на Сантьяго Бернабеу
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:51
504
0

ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола оценили феерию на Сантьяго Бернабеу

Тренеры поделились впечатлениями от первой встречи своих команд

10 апреля 2024, 10:38 | Обновлено 10 апреля 2024, 10:51
504
0
ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола оценили феерию на Сантьяго Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и его коллега из «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дали оценку первому очному поединку своих команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Игра, которая состоялась в Мадриде 9 апреля, завершилась вничью 3:3.

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Лига чемпионов Карло Анчелотти Жузеп Гвардиола Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити видео пресс-конференция
Источник Sport.ua
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