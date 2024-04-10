Полузащитник Ливерпуля: «Неважно, кто будет следующим после Клоппа»

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что его не слишком заботит тот факт, кто станет следующим главным тренером мерсисайдцев после Юргена Клоппа. Напомним, немецкий специалист покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.

«Это футбол. Клопп планирует уйти, отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он делал эту работу в «Ливерпуле» очень долго. Мы не знаем, кто придет следующим, но мы готовы — неважно, кто это будет», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Напомним, Собослаи стал игроком «Ливерпуля» прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.