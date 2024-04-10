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Англия
10 апреля 2024, 10:37 |
209
0

Полузащитник Ливерпуля: «Неважно, кто будет следующим после Клоппа»

Собослаи поддерживает решение тренера отдохнуть и насладиться жизнью

10 апреля 2024, 10:37 |
209
0
Полузащитник Ливерпуля: «Неважно, кто будет следующим после Клоппа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Доминик Собослаи

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что его не слишком заботит тот факт, кто станет следующим главным тренером мерсисайдцев после Юргена Клоппа. Напомним, немецкий специалист покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.

«Это футбол. Клопп планирует уйти, отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он делал эту работу в «Ливерпуле» очень долго. Мы не знаем, кто придет следующим, но мы готовы — неважно, кто это будет», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Напомним, Собослаи стал игроком «Ливерпуля» прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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Доминик Собослаи Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник Liverpool Echo
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