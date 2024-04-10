Спустя 14 лет. Экс-тренер Шахтера вернул Мантову в итальянскую Серию В

Клуб итальянской Серии С «Мантова» по итогам текущего сезона завоевал повышение в классе и в конце лета возьмет старт в рамках Серии В.

Для «Мантовы» это возвращение является знаковым, так как команда вылетела из Серии В по итогам сезона-2009/10, когда клуб был признан банкротом, и после того выступала исключительно в низших дивизионах.

Отметим, что выйти в Серию В «Мантове» удалось под руководством Давиде Поссанцини – тренера, который входил в штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере» до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

48-летний Поссанцини летом 2022-го принял предложение возглавить «Брешиа» U-19, затем ненадолго побыл у руля первой команды этого клуба, а 16 июня 2023-го возглавил «Мантову».