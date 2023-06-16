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Италия
16 июня 2023, 16:55 | Обновлено 16 июня 2023, 16:56
1352
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил итальянскую Мантову

Давиде Поссанцини будет работать с командой Серии С

16 июня 2023, 16:55 | Обновлено 16 июня 2023, 16:56
1352
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил итальянскую Мантову
ФК Мантова. Давиде Поссанцини (слева)

Клуб итальянской Серии С «Мантова» объявил о том, что в следующем сезоне главным тренером первой команды будет 47-летний Давиде Поссанцини.

Поссанцини известен в Украине тем, что входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере», но покинул клуб после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

После отъезда из Украины Поссанцини ушел от Де Дзерби, и сосредоточился на самостоятельной тренерской карьере. В частности, специалист в сезоне-2022/23 работал сперва с юниорами «Брешии», а с 7 по 20 февраля нынешнего года возглавлял первую команду этого клуба, но из-за неудовлетворительных результатов достаточно скоро был отправлен в отставку и с тех пор пребывал без работы.

Ранее официально трудоустроился в Италии другой экс-ассистент Де Дзерби в «Шахтере» - Паоло Бьянко, который возглавил клуб Серии В «Модену».

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Давиде Поссанцини назначение тренера Мантова Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
Источник ФК Мантова
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