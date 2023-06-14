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Италия
14 июня 2023, 18:25 | Обновлено 14 июня 2023, 18:27
1438
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Модену

Паоло Бьянко сезон-2022/23 провел в «Ювентусе»

14 июня 2023, 18:25 | Обновлено 14 июня 2023, 18:27
1438
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Модену
modenacalcio.com. Паоло Бьянко (справа)

Клуб итальянской Серии В «Модена» объявил о назначении главным тренером первой команды 45-летнего Паоло Бьянко.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Отмечается, что Бьянко стал 103-м главным тренером в истории «Модены».

Сезон-2022/23 Бьянко отработал в штабе Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», а с 2021 по 2022 годы работал в «Шахтере», будучи одним из ассистентов Роберто Де Дзерби.

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Паоло Бьянко Ювентус назначение тренера Модена Массимилиано Аллегри Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк
Источник ФК Модена
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