ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Модену

Клуб итальянской Серии В «Модена» объявил о назначении главным тренером первой команды 45-летнего Паоло Бьянко.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Отмечается, что Бьянко стал 103-м главным тренером в истории «Модены».

Сезон-2022/23 Бьянко отработал в штабе Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», а с 2021 по 2022 годы работал в «Шахтере», будучи одним из ассистентов Роберто Де Дзерби.