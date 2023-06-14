Италия14 июня 2023, 18:25 | Обновлено 14 июня 2023, 18:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Модену
Паоло Бьянко сезон-2022/23 провел в «Ювентусе»
14 июня 2023, 18:25 | Обновлено 14 июня 2023, 18:27
1438
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Клуб итальянской Серии В «Модена» объявил о назначении главным тренером первой команды 45-летнего Паоло Бьянко.
Специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Отмечается, что Бьянко стал 103-м главным тренером в истории «Модены».
Сезон-2022/23 Бьянко отработал в штабе Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», а с 2021 по 2022 годы работал в «Шахтере», будучи одним из ассистентов Роберто Де Дзерби.
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