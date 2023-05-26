Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе

45-летний специалист Паоло Бьянко, который входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере», в ближайшее время будет представлен в качестве наставника итальянской «Модены».

В настоящий момент Бьянко работает в «Ювентусе», где входит в штаб Массимилиано Аллегри, однако еще в конце апреля стало известно о планах Паоло покинуть туринский клуб в конце сезона.

Ранее Бьянко имел незначительный опыт самостоятельной тренерской работы, когда возглавлял итальянские команды «Сиракуза» и «Сикула Леонцио».