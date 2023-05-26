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  4. Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Италия
26 мая 2023, 12:05 |
847
0

Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе

Паоло Бьянко вернется к самостоятельной тренерской работе

26 мая 2023, 12:05 |
847
0
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Бьянко

45-летний специалист Паоло Бьянко, который входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере», в ближайшее время будет представлен в качестве наставника итальянской «Модены».

В настоящий момент Бьянко работает в «Ювентусе», где входит в штаб Массимилиано Аллегри, однако еще в конце апреля стало известно о планах Паоло покинуть туринский клуб в конце сезона.

Ранее Бьянко имел незначительный опыт самостоятельной тренерской работы, когда возглавлял итальянские команды «Сиракуза» и «Сикула Леонцио».

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Паоло Бьянко Модена Ювентус Массимилиано Аллегри Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби назначение тренера
Источник Sportitalia
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