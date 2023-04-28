Экс-коуч Шахтера покинет тренерский штаб Ювентуса в конце сезона
Паоло Бьянко уже уведомил о своем решении Массимилиано Аллегри
45-летний специалист Паоло Бьянко, который в сезоне-2021/22 входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере», в конце нынешнего сезона планирует начать самостоятельную наставническую карьеру.
С июля 2022 года Бьянко входит в тренерский штаб Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», однако Паоло уже уведомил своего нынешнего босса и клубное руководство о желании досрочно расторгнуть контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24.
Бьянко планирует получить пост главного тренера команды итальянской Серии В или Серии С. Об этом он задумывался сразу после ухода из «Шахтера», но затем получил приглашение от Аллегри и решил временно отказаться от такой идеи.
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