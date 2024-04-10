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  4. Английские СМИ высоко оценили игру Зинченко в матче против Баварии в ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 08:08 |
4274
0

Английские СМИ высоко оценили игру Зинченко в матче против Баварии в ЛЧ

Украинец вышел в начале второго тайма

10 апреля 2024, 08:08 |
4274
0
Английские СМИ высоко оценили игру Зинченко в матче против Баварии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе, но вышел на поле после первого тайма.

Британский портал Football London оценил игру Зинченко в этом матче.

«Многие предпочли бы, чтобы Такехиро Томьясу вышел после перерыва, но Зинченко показал свою ценность для команды. Украинец принес «Арсеналу» необходимое хладнокровие во время атакующих действий и на самом деле был достаточно неплохим в защите», – сообщает издание.

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Такехиро Томиясу Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Источник Football London
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