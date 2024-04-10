Английские СМИ высоко оценили игру Зинченко в матче против Баварии в ЛЧ

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе, но вышел на поле после первого тайма.

Британский портал Football London оценил игру Зинченко в этом матче.

«Многие предпочли бы, чтобы Такехиро Томьясу вышел после перерыва, но Зинченко показал свою ценность для команды. Украинец принес «Арсеналу» необходимое хладнокровие во время атакующих действий и на самом деле был достаточно неплохим в защите», – сообщает издание.