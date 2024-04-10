В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

Испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря в этом матче.

«Вечер для Андрея Лунина начался с болезненного пропущенного гола против «Манчестер Сити». Бернарду Силва удивил украинца ударом в ближний угол, перехитрив вратаря, решившего поставить в стенку только одного Винисиуса. Это была серьезная ошибка. Однако после этого Лунин не опустил руки и начал демонстрировать убедительную игру, доказав, что досадный гол на него не повлиял. Он отразил удар Холанда и не позволил сделать 0:2.

Бернарду Силва снова испытал Лунина на 60-й минуте резким мощным ударом, который украинец отразил. Он ничего не мог сделать после супер удара Фодена, как и после удара Гвардиола», – отмечает издание Marca.