Официально подтверждены дата и время начала матча между Динамо и Вересом

Рівненський Верес офіційно підтвердив, що перенесений матч 5-го туру УПЛ проти Динамо пройде у середу, 1 травня.

Гра відбудеться у Києві, час початку буде визначений пізніше.

У понеділок, 15 квітня, червоно-чорні у Черкасах зіграють з ЛНЗ, час початку – 15:30.

А у неділю, 21 квітня, Верес на стадіоні Авангард у Рівному зіграє з Дніпром-1.

матч «Динамо» – «Верес» должен был состояться в Киеве 27 августа 2023 года, но был перенесен из-за участия киевской команды в еврокубках.