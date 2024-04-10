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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 05:54 | Обновлено 10 апреля 2024, 06:00
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Официально подтверждены дата и время начала матча между Динамо и Вересом

Перенесенный поединок 5-го тура УПЛ пройдет в среду, 1 мая

10 апреля 2024, 05:54 | Обновлено 10 апреля 2024, 06:00
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Официально подтверждены дата и время начала матча между Динамо и Вересом
ФК Верес Ровно

Рівненський Верес офіційно підтвердив, що перенесений матч 5-го туру УПЛ проти Динамо пройде у середу, 1 травня.

Гра відбудеться у Києві, час початку буде визначений пізніше.

У понеділок, 15 квітня, червоно-чорні у Черкасах зіграють з ЛНЗ, час початку – 15:30.

А у неділю, 21 квітня, Верес на стадіоні Авангард у Рівному зіграє з Дніпром-1.

матч «Динамо» – «Верес» должен был состояться в Киеве 27 августа 2023 года, но был перенесен из-за участия киевской команды в еврокубках.

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Динамо - Верес Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно даты и время матчей перенос матчей Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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