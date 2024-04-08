Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны новые даты несыгранных осенью матчей УПЛ
Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 17:51 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:58
1283
0

Стали известны новые даты несыгранных осенью матчей УПЛ

Речь идет о двух поединках

08 апреля 2024, 17:51 | Обновлено 08 апреля 2024, 17:58
1283
0
Стали известны новые даты несыгранных осенью матчей УПЛ
УПЛ

Стали известны новые даты проведения двух матчей Премьер-лиги, которые не были сыграны в осенней части чемпионата.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о поединках «Динамо» (Киев) – «Верес» (Ровно) и «Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск), которые должны были состояться в 5-м и 15-м турах соответственно.

По согласию всех заинтересованных сторон решено провести их в первой декаде последнего месяца весны. Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1 мая, а «Колос» – «Заря» – 9 мая.

Напомним, что еще ранее УПЛ определила даты двух других игр осенней части сезона-2023/24. Матч 10-го тура «Заря» – «Шахтер» (Донецк) состоится 18 апреля, а встреча 12-го тура «Черноморец» (Одесса) – «Шахтер» будет сыграна 1 мая.

По теме:
Милевский рассказал, что сейчас доставляет ему удовольствие
Артем ГАГАРИН: «Мы боремся за первое место в УПЛ»
Шовковский рассказал, чего не хватило Динамо для победы над ЛНЗ
Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Колос - Заря чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
Футбол | 08 апреля 2024, 17:31 0
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность

Рассказываем о непростом периоде карьеры у бельгийца

Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Футбол | 08 апреля 2024, 13:01 5
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко

Ващук высказался о словах экс-грока «Тоттенхэма»

Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Футбол | 08.04.2024, 10:10
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Футбол | 07.04.2024, 22:20
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Футбол | 08.04.2024, 18:11
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри
07.04.2024, 16:51 2
Бокс
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
Ничья, равная победе. Украина поедет на чемпионат Европы по гандболу
07.04.2024, 20:38 5
Другие виды
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
Стала известна оценка Мудрика за 17 минут в матче Шеффилд Юнайтед – Челси
07.04.2024, 22:21 2
Футбол
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 17
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем