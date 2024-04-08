Стали известны новые даты несыгранных осенью матчей УПЛ

Стали известны новые даты проведения двух матчей Премьер-лиги, которые не были сыграны в осенней части чемпионата.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о поединках «Динамо» (Киев) – «Верес» (Ровно) и «Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск), которые должны были состояться в 5-м и 15-м турах соответственно.

По согласию всех заинтересованных сторон решено провести их в первой декаде последнего месяца весны. Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1 мая, а «Колос» – «Заря» – 9 мая.

Напомним, что еще ранее УПЛ определила даты двух других игр осенней части сезона-2023/24. Матч 10-го тура «Заря» – «Шахтер» (Донецк) состоится 18 апреля, а встреча 12-го тура «Черноморец» (Одесса) – «Шахтер» будет сыграна 1 мая.