Кейн стал лучшим бомбардиром в матчах против Арсенала на его поле

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол с пенальти в ворота «Арсенала».

Он стал лучшим бомбардиром в матчах против «Арсенала» на его поле. Кейн забил 6 мячей канонирам на «Эмирейтс».

Суммарно это 15-й гол Кейна в 20 матчах против «Арсенала», все предыдущие 14 он забил, когда выступал за «Тоттенхэм».