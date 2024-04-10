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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 05:27 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:43
314
0

Кейн стал лучшим бомбардиром в матчах против Арсенала на его поле

Это 15-й гол Кейна в 20 играх против «Арсенала», причем 6 мячей на «Эмирейтс»

10 апреля 2024, 05:27 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:43
314
0
Кейн стал лучшим бомбардиром в матчах против Арсенала на его поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол с пенальти в ворота «Арсенала».

Он стал лучшим бомбардиром в матчах против «Арсенала» на его поле. Кейн забил 6 мячей канонирам на «Эмирейтс».

Суммарно это 15-й гол Кейна в 20 матчах против «Арсенала», все предыдущие 14 он забил, когда выступал за «Тоттенхэм».

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Арсенал Лондон Бавария пенальти Гарри Кейн Лига чемпионов Арсенал - Бавария статистика
Источник Sport.ua
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