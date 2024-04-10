Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

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Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал матч:

«Вот это игра! Я впервые здесь, на этом стадионе, играл. Потрясающая атмосфера! Конечно же, на домашнюю игру будем настраиваться с учетом этого результата.

В конце концов, результат-то оказался хорошим. Рад, что впервые забил за Манчестер Сити, а там более – в ворота великого соперника».