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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:04
635
0

Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»

В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити»

10 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 05:04
635
0
Йошко ГВАРДИОЛ: «Рад, что впервые забил за Ман Сити, еще и топ-сопернику»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал матч:

«Вот это игра! Я впервые здесь, на этом стадионе, играл. Потрясающая атмосфера! Конечно же, на домашнюю игру будем настраиваться с учетом этого результата.

В конце концов, результат-то оказался хорошим. Рад, что впервые забил за Манчестер Сити, а там более – в ворота великого соперника».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Йошко Гвардиол
Источник УЕФА
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