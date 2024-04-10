ВАЛЬВЕРДЕ: «Реал знает, как дать отпор и за пару минут забить два мяча»

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

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Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал о поединке против «Ман Сити»:

«Думаю, гол, которым мы сравняли счет, поднимет нам настроение перед ответным матчем. Но после прошлогодней ничьей сегодняшняя все равно смахивает на поражение. Должен поблагодарить наших болельщиков, которые с нами до конца, – мы все вместе объединились ради единственной цели.

Мы быстро пропустили, и, полагаю, было жизненно важно понимать, как с этим справиться, понимать, как дать отпор и в ответ за пару минут забить два мяча.

То, как мы забили, придало нам импульс, но я думаю, что при этом мы сбавили в интенсивности, позволили манчестерцам уйти с крючка, недостаточно прессинговали. А игроки у Сити ведь действительно хороши: они очень работоспособны. Нас должно подпитать чувство реванша. Нужно отправляться в Манчестер голодными до выхода в полуфинал. А в целом, это был великолепный футбольный матч».