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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 04:39
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0

ФОДЕН: «У меня немного болит нога, но на восстановление есть время»

Хавбек «Ман Сити» после матча против «Реала» рассказал о своей травме

10 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 10 апреля 2024, 04:39
30
0
ФОДЕН: «У меня немного болит нога, но на восстановление есть время»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Английский полузащитник «Ман Сити» Фил Фоден рассказал о своей травме:

«У меня немного болит нога, но на восстановление есть время. Надеюсь, что все получится. Думаю, что болельщики остались довольны игрой. Две атакующие команды сошлись лицом к лицу. Зрители увидели яркий футбол и много голов.

Мой гол? Я отрабатываю такие удары на тренировках. Немного обидно, что при счете 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счет. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит на это жаловаться, мы можем извлечь множество положительных моментов».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Фил Фоден
Источник УЕФА
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