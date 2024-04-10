ФОДЕН: «У меня немного болит нога, но на восстановление есть время»

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

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Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Английский полузащитник «Ман Сити» Фил Фоден рассказал о своей травме:

«У меня немного болит нога, но на восстановление есть время. Надеюсь, что все получится. Думаю, что болельщики остались довольны игрой. Две атакующие команды сошлись лицом к лицу. Зрители увидели яркий футбол и много голов.

Мой гол? Я отрабатываю такие удары на тренировках. Немного обидно, что при счете 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счет. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит на это жаловаться, мы можем извлечь множество положительных моментов».