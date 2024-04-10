АНЧЕЛОТТИ: «Мы сумели подловить Ман Сити одной интересной идеей»

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

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Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поединок против «Ман Сити»:

«Игра шла сбалансированно. Обе команды на самом деле вели борьбу на пределе возможностей. Ничья в упорнейшей борьбе. Пока прессинговали соперника, мы смотрелись очень хорошо. Мы, как только могли, стремились использовать каждую возможность для быстрого перехода в атаку.

Нам быстро забили – честно говоря, никто не ожидал от них удара оттуда. Но отреагировали мы очень хорошо, отлично действуя на протяжении 60 минут. Однако Сити забил два неберущихся мяча. Да, я и вправду не считаю, что столь быстро пропущенный мяч хоть как-то воздействовал на нас, на наш настрой.

Идея о переводе Родриго на левый фланг? Думаю, мы могли подловить Сити такой идеей. Наш второй гол был идеальной, потрясающей комбинацией между ними: Винисиус и Родриго великолепно комбинируют друг с другом и создают много моментов.

Очевидно, что мы хотели получить хотя бы небольшое преимущество перед ответным матчем, но я думаю, что мы должны быть этим вечером удовлетворены. Отыграли очень хорошо, и если сделаем это на следующей неделе снова, то можем пройти дальше».

Матч против «Ман Сити» стал юбилейным, 200-м для Карло Анчелотти на посту главного тренера в Лиге чемпионов.