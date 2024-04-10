ТРОССАРД: «Рад помочь команде забитым мячом. Мы можем победить кого угодно»

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

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Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард прокомментировал матч ЛЧ против «Баварии»:

«Мы хорошо начали. Могли забить два-три гола после того, как вышли вперед. Вы видите, какой класс у Баварии и как здорово она его применила, чтобы доставить нам проблемы.

Я помог команде забитым мячом и очень рад этому. Я всегда стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Надеюсь, что смогу помочь в ближайшие несколько недель.

Знаем, что на выезде будет трудно. Но если мы играем на максимуме, то можем победить кого угодно».