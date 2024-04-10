ТРОССАРД: «Рад помочь команде забитым мячом. Мы можем победить кого угодно»
Нападающий «Арсенала» прокомментировал матч ЛЧ против «Баварии»:
Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».
Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард прокомментировал матч ЛЧ против «Баварии»:
«Мы хорошо начали. Могли забить два-три гола после того, как вышли вперед. Вы видите, какой класс у Баварии и как здорово она его применила, чтобы доставить нам проблемы.
Я помог команде забитым мячом и очень рад этому. Я всегда стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Надеюсь, что смогу помочь в ближайшие несколько недель.
Знаем, что на выезде будет трудно. Но если мы играем на максимуме, то можем победить кого угодно».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 3:3, Андрей вышел в старте королевского клуба
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!