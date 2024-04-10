ТУХЕЛЬ: «У нас был отличный шанс в концовке. Но Кингсли попал в штангу»
Главный тренер «Баварии» прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»
Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».
Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»:
«Мы могли вырвать победу, у нас был отличный шанс в концовке, когда Кингсли Коман попал в штангу. Это был непростой матч против очень хорошего соперника. Болельщики хорошо поддерживали Арсенал, так что мы считаем результат положительным.
Мы знали, что должны сыграть лучше, чем в матче с Хайденхаймом, это было ясно. Нам пришлось нелегко. Матч завершился вничью, так что ситуация предельно ясна – победитель проходит дальше.
Мы играем дома, нам нужна помощь болельщиков, и такая же страсть, решительный настрой и качественная игра. Тогда мы пройдем дальше».
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