ТУХЕЛЬ: «У нас был отличный шанс в концовке. Но Кингсли попал в штангу»

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал матч ЛЧ против «Арсенала»:

«Мы могли вырвать победу, у нас был отличный шанс в концовке, когда Кингсли Коман попал в штангу. Это был непростой матч против очень хорошего соперника. Болельщики хорошо поддерживали Арсенал, так что мы считаем результат положительным.

Мы знали, что должны сыграть лучше, чем в матче с Хайденхаймом, это было ясно. Нам пришлось нелегко. Матч завершился вничью, так что ситуация предельно ясна – победитель проходит дальше.

Мы играем дома, нам нужна помощь болельщиков, и такая же страсть, решительный настрой и качественная игра. Тогда мы пройдем дальше».