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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:58
389
0

Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией

Мартин Эдегор признан лучшим игроком поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:58
389
0
Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

Капитан канониров Мартин Эдегор назван лучшим игроком поединка 1/4 финала ЛЧ.

Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Арсенал - Бавария Мартин Эдегор лучший игрок
Источник УЕФА
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