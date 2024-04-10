Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

Капитан канониров Мартин Эдегор назван лучшим игроком поединка 1/4 финала ЛЧ.

Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией