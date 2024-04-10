Лига чемпионов10 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:58
389
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Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией
Мартин Эдегор признан лучшим игроком поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля 2024, 01:42 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:58
389
0
Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).
Капитан канониров Мартин Эдегор назван лучшим игроком поединка 1/4 финала ЛЧ.
Капитан лучше всех. В УЕФА назвали MVP матча между Арсеналом и Баварией
Captain fantastic ©️#UCL pic.twitter.com/H3YkzBRBWs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2024
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