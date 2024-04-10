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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:16
573
0

Определен лучший игрок матча-триллера ЛЧ между Реалом и Ман Сити

Фил Фоден получил персональный приз лучшему футболиста поединка

10 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:16
573
0
Определен лучший игрок матча-триллера ЛЧ между Реалом и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Мадриде яркий матч устроили «Реал» и «Манчестер Сити». Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3).

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Хавбек гостей Фил Фоден получил персональный приз лучшему футболиста матча.

ФОТО. Определен лучший игрок поединка ЛЧ между Реалом и Ман Сити

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити лучший игрок Фил Фоден
Источник Sport.ua
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