Определен лучший игрок матча-триллера ЛЧ между Реалом и Ман Сити
Фил Фоден получил персональный приз лучшему футболиста поединка
Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
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В Мадриде яркий матч устроили «Реал» и «Манчестер Сити». Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3).
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.
Хавбек гостей Фил Фоден получил персональный приз лучшему футболиста матча.
ФОТО. Определен лучший игрок поединка ЛЧ между Реалом и Ман Сити
Starboy 💫#UCL pic.twitter.com/4NlrTpLdhi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2024
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