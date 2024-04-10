Определен лучший игрок матча-триллера ЛЧ между Реалом и Ман Сити

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

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В Мадриде яркий матч устроили «Реал» и «Манчестер Сити». Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3).

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Хавбек гостей Фил Фоден получил персональный приз лучшему футболиста матча.

ФОТО. Определен лучший игрок поединка ЛЧ между Реалом и Ман Сити