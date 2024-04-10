Доказал важность. Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенал – Бавария

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на 2-й тайм вместо Якуба Кивиора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку в 6.5 баллов.

За 45 минут украинец 52 раза коснулся мяча, отдал 35 точных передач из 39 (90%), выиграл 4 единоборства, 6 раз потерял владение, заработал 1 фол, трижды отобрал мяч, 1 раз оформил вынос и дважды обыграл соперников с помощью дриблинга.

Лучшим игроком матча стал Габриэл Жезус (7.5), который сделал один ассист.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Бавария – 2:2