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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:34
682
0

Артета прокомментировал матч с Баварией, в котором Зинченко вышел на замену

«Арсенал» сыграл с мюнхенцами вничью 2:2

10 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 10 апреля 2024, 01:34
682
0
Артета прокомментировал матч с Баварией, в котором Зинченко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

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Команды играли в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе, но вышел на поле после первого тайма.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал этот матч.

«Мы начали хорошо, доминировали и не пропустили. Мы забили действительно хороший гол, и сразу после этого матч был другим. Мы отдали мяч нашим соперникам, и они забили.

Это Лига чемпионов, если вы совершаете ошибки, вас наказывают. Моментами мы сегодня играли не так, как обычно. Мы давали мюнхенцам сегодня много простора. Но даже при счете 2:1 команда была собрана и пыталась найти свой ритм», – рассказал Артета.

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Микель Артета Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Источник УЕФА
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